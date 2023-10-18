العالم اليوم - نائب رئيس مستشفى المعمداني يكشف حصيلة القتلى والجرحى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - قال نائب رئيس مستشفى المعمداني في غزة، فادي ذياب، الأربعاء، إن قتل المئات في قصف المستشفى "مفجع جدا"، مشيرا إلى أن المستشفى سيستأنف خدماته يوم الخميس.

وذكر فادي ذياب، في حوار مع قناة "دوت الخليج": ما نزال في واقع الصدمة مما جرى مساء الثلاثاء.

الحادث مفجع بكل التعابير ولا يستطيع العقل البشري أن يتصوره.

الحصيلة النهائية للضحايا ستصدر قريبا، لكنها مبدئيا تتراوح بين 450 و500 ضحية، بين قتيل وجريح.

المستشفى تأسس قبل قرن وهو خيري وغير ربحي، ويقدم خدمات للأهل في قطاع غزة.

توقف المستشفى عن تقديم خدماته اليوم، لكن سيعود للخدمة يوم غد.

كان المئات يحتمون بالمستشفى من القصف في أماكن أخرى.

ليس لدينا أي علم عن تحركات أو أنشطة كانت حول المستشفى.

الأوضاع الصحية في قطاع غزة واضحة للجميع. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الانفجار، الذي حدث في المستشفى، نجم عن غارة جوية إسرائيلية، فيما قالت إسرائيل إن الانفجار كان نتيجة إطلاق صاروخي فاشل من قبل حماس.

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