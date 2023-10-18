العالم اليوم - سفير فلسطين في روسيا: نراهن على دور موسكو في الصراع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - حذر السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الأربعاء، من أن المنطقة مقبلة نحو التصعيد، جراء الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.

وذكر عبد الحفيظ نوفل، في حديثه لقناة "دوت الخليج": الموقف الروسي ثابت منذ مدة طويلة، بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبدولة فلسطينية مستقلة.

نراهن على دور روسي وصيني في الصراع الحالي.

لن نقبل بالتهجير إطلاقا مهما كان الثمن. على العالم أن يجبر إسرائيل على حل الدولتين تجنبا لكارثة.

نريد رؤية سليمة تتجه لحل سياسي للقضية الفلسطينية.

التوغل البري وارد وقائم، والجميع ذاهب إلى كارثة كبرى، وبالتالي توسيع دائرة الحرب.

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