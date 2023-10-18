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العالم اليوم - سفير فلسطين في روسيا: نراهن على دور موسكو في الصراع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 07:24 مساءً - حذر السفير الفلسطيني في روسيا، عبد الحفيظ نوفل، الأربعاء، من أن المنطقة مقبلة نحو التصعيد، جراء الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل.

وذكر عبد الحفيظ نوفل، في حديثه لقناة "دوت الخليج":

  • الموقف الروسي ثابت منذ مدة طويلة، بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وبدولة فلسطينية مستقلة.
  • نراهن على دور روسي وصيني في الصراع الحالي.
  • لن نقبل بالتهجير إطلاقا مهما كان الثمن.
  • على العالم أن يجبر إسرائيل على حل الدولتين تجنبا لكارثة.
  • نريد رؤية سليمة تتجه لحل سياسي للقضية الفلسطينية.
  • التوغل البري وارد وقائم، والجميع ذاهب إلى كارثة كبرى، وبالتالي توسيع دائرة الحرب.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر سفير فلسطين في روسيا: نراهن على دور موسكو في الصراع .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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