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أحمد جودة - القاهرة - باسم يوسف يوجه رسالة لـ إسرائيل "هو إحنا عبط بقى"

تصدر الإعلامي المصري، باسم يوسف، المُقيم في الولايات المتحدة، مواقع البحث في مصر، بعد لقاءه أمس مع الإعلامي بيرس مورغان، مما أشعل تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقهُ على الأحداث الجارية في فلسطين، وكشف أعمال اليهود الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، وأهل غزة والضفة الغربية.

حوار ساخن بين باسم يوسف والإعلامي بيرس مورغان

صرح باسم يوسف خلال حواره مع بيرس مورغان، متقمصًا شخصية مواطن إسرائيلي يخاطب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فـ قال: "السيد بنيامين نتنياهو، لقد صوت لك، لأنك وعدتنا بالسلام والأمن".

وأضاف باسم: "وفي 7 أكتوبر هؤلاء حركة حماس، ذهبوا للدفاع، وهذا يخضع لحراسة مشددة بشكل منتظم، عادةً إذا كان هناك مثل حمامة يقترب منه، تطلق عليه النيران، لكن دخل هؤلاء الناس، وذهبوا لمدة 6 ساعات، قبل وصول دفاعات الجيش الإسرائيلي، وهم منتشرون يقاتلون أصدقائنا، عائلاتنا، ويخطفون أطفالنا، جداتنا".

فلسطين .. باسم يوسف يفضح ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي على الهواء

باسم يوسف يوجه رسالة لـ إسرائيل "هو إحنا عبط بقى"

قال باسم يوسف خلال حواره مع بيرس مورغان: "شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارًا وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتًا في مدن مخيمات، 'مؤقتًا' -غمزة غمزة- حتى نبني غزة مجددًا ومن ثم ندعوكم مجددًا"! "* هو إحنا عبط بقى، رأينا هذا الفيلم من قبل".

فلسطين .. باسم يوسف يفضح ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي على الهواء

باسم يوسف يُلقن بيرس مورغان درسًا

وتحدث باسم يوسف من خلال حوراه مع بيرس مورجان حيثُ قد أشار في بداية حديثهُ أن: "في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي، الإتصال مع عائلتها في غزة فهي فلسطينية، لكن ليس هناك داعي للقلق اعتدنا على قتل البشر ثم تهجيرهم أصبح أمر معتاد".

فلسطين .. باسم يوسف يفضح ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي على الهواء

وجاءت تصريحات باسم يوسف هذه نتيجة استمرار الاشتباكات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بعد العملية التي شنتها الحركة داخل الاحتلال الإسرائيلي وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" ورد الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة.

باسم يوسف يشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر

أثار باسم يوسف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد على دعم وتقدير كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائه الذي وصفوه بـ المرعب مع بيرس مورغان، الذي أدان وهاجم فيها إسرائيل.

وبعد تصدره "التريند"، خرج باسم يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 'X' قائلًا بسخرية: ‏من عاش بمدح الناس مات بذمهم.

بكرة تقلبوا عليا تاني، لقد شاهدت ذلك الفيلم من قبل، برضو".

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تصريحات وزارة الصحة الفلسطينية

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي- مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

فلسطين .. باسم يوسف يفضح ألاعيب الاحتلال الإسرائيلي على الهواء

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى لليوم الثاني عشر على التوالى إلى: