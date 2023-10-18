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العالم اليوم - جون بولتون: يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الأربعاء، إن "إسرائيل ستدمر حماس، وحينها يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر".

وذكر بولتون، في حوار مع قناة "دوت الخليج":

  • حماس أضرت بسكان غزة، وما كانت لتتصرف من دون توجيه مباشر من إيران.
  • الخطأ الذي اقترفته إدارة جو بايدن هو اعتقادها أنها يمكنها أن تتفاوض مع طهران كأمة حضارية.
  • إذا أقرت الإدارة الأميركية بأن إيران تقف وراء هجمات حماس، فستكون مضطرة لإجهاض سياسة الانفتاح معها.
  • الفلسطينيون في غزة يعيشون في معاناة بسبب سوء حكم حماس.
  • يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر كما كان في السابق، وكذلك بعض الأراضي الأخرى إلى الأردن.
  • حماس ستدمر من قبل إسرائيل، وحينها ستتدخل القيادة الفلسطينية لإدارة غزة وتعمل مع الحكومة المصرية لإيجاد طريقة لإدماج سكان غزة في الاقتصاد المصري.
  • مقاربة حل الدولتين فشلت.. من مصلحة الفلسطينيين أن تكون لهم فرص اقتصادية وبعض الحرية السياسية، وهذا يعني إدماجهم ضمن سيادات دول أخرى.
  • إسرائيل لن تغادر الشرق الأوسط.
  • القتال الجاري حاليا ليس ضد الفلسطينيين والعرب، بل ضد المتشددين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر جون بولتون: يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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