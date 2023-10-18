العالم اليوم - جون بولتون: يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، الأربعاء، إن "إسرائيل ستدمر حماس، وحينها يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر".
وذكر بولتون، في حوار مع قناة "دوت الخليج":
- حماس أضرت بسكان غزة، وما كانت لتتصرف من دون توجيه مباشر من إيران.
- الخطأ الذي اقترفته إدارة جو بايدن هو اعتقادها أنها يمكنها أن تتفاوض مع طهران كأمة حضارية.
- إذا أقرت الإدارة الأميركية بأن إيران تقف وراء هجمات حماس، فستكون مضطرة لإجهاض سياسة الانفتاح معها.
- الفلسطينيون في غزة يعيشون في معاناة بسبب سوء حكم حماس.
- يجب إعادة الحكم في غزة إلى مصر كما كان في السابق، وكذلك بعض الأراضي الأخرى إلى الأردن.
- حماس ستدمر من قبل إسرائيل، وحينها ستتدخل القيادة الفلسطينية لإدارة غزة وتعمل مع الحكومة المصرية لإيجاد طريقة لإدماج سكان غزة في الاقتصاد المصري.
- مقاربة حل الدولتين فشلت.. من مصلحة الفلسطينيين أن تكون لهم فرص اقتصادية وبعض الحرية السياسية، وهذا يعني إدماجهم ضمن سيادات دول أخرى.
- إسرائيل لن تغادر الشرق الأوسط.
- القتال الجاري حاليا ليس ضد الفلسطينيين والعرب، بل ضد المتشددين.
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