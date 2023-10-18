العالم اليوم - مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل بوقف المذابح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي فشل في "إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وفي كلمة الأربعاء، تحدث مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، تلته كلمة لمندوب إسرائيل بالأمم المتحدة.

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور:

يجب وقف الحرب على غزة فورا وأي تأخير محفوف بالمخاطر.

إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل.

الحرب يمكن أن توقف ويجب وقفها فورا، في الساعات المقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.

نحن نتساءل ماذا نفعله كي نتفادى ما يحصل؟ مجلس الأمن فشل في إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الآلاف من الفلسطينيين.

ختاما، إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء، وهي فعلت ذلك بشكل متكرر خلال السنوات.

ومن جهته، أشار مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، أن عملية حماس في السابع من أكتوبر هي العملية الإرهابية الأكثر وحشية منذ عقود.

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة:

ما شهدناه أكثر عملية إرهابية بربرية منذ عقود.

لا يجب تقييد يدي إسرائيل فذلك ستستغله حماس لتكرار فعلتها.

حماس تدير غزة، وأي معلومات من غزة يجب التشكيك فيها.