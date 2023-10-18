وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لبايدن أهمية دعم الولايات المتحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أهمية الدعم الأمريكي على خلفية الصراع الحالي.

وقال غالانت: "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شددت على أننا نشن حربا من أجل وجود إسرائيل كدولة يهودية مزدهرة في الشرق الأوسط، نعم، إنها ليست حربنا فقط، نقف اليوم على خط مواجهة العالم الحر للإرهابيين الهمج الذين يهددون قيمنا المشتركة، ستكون حربا طويلة، وهذه حرب يجب أن ننتصر فيها".

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن غالانت أكد على أهمية الدعم الأمريكي للقدرة الدفاعية لإسرائيل وأعرب عن امتنانه للرئيس على التزام إدارته الثابت بأمن إسرائيل".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الثاني عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، مع سقوط مئات القتلى الجدد وتفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وحصاره وبدء استهداف المشافي.