نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الاحتلال أنهى الاستعدادات لدخول بري للقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة البث التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي "كان" اليوم الأربعاء بأنه يبدو أن جيش الاحتلال أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

وذكرت "كان": "انتظار وصول الأمر..في الجنوب، أحد أهدأ أيام الحرب حتى الآن..يوم ثالث دون أي مواجهات مع "الإرهابيين"، ويبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول القطاع".

وبأتي ذلك بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، حيث قال في مؤتمر صحفي في تل أبيب إن إسرائيل لو لم تكن في الوجود "لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها".

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأشار بايدن إلى أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تبنيه المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن "ألأزمة الحالية تعزز الإصرار على حل الدولتين".

وذكر بايدن أن إسرائيل "وافقت على إمكانية بدء نقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها من أجل "تحرك الشاحنات عبر الحدود في اسرع وقت ممكن".

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أهمية الدعم الأمريكي على خلفية الصراع الحالي.

وقال غالانت: "في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، شددت على أننا نشن حربا من أجل وجود الاحتلال الإسرائيلي كدولة يهودية مزدهرة في الشرق الأوسط، نعم، إنها ليست حربنا فقط، نقف اليوم على خط مواجهة العالم الحر للإرهابيين الهمج الذين يهددون قيمنا المشتركة، ستكون حربا طويلة، وهذه حرب يجب أن ننتصر فيها".

وأشارت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي إلى أن غالانت أكد على أهمية الدعم الأمريكي للقدرة الدفاعية لإسرائيل وأعرب عن امتنانه للرئيس على التزام إدارته الثابت بأمن إسرائيل".