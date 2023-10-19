نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يطالب بايدن بإعادة "الأسري" لدي حماس ومنع الغذاء والدواء عن غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالبته الرئيس الأمريكي جو بايدن بعودة "المختطفين" عند حماس، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وأكد نتنياهو مخاطبا المواطنين الإسرائيليين من الكريا في تل أبيب أنه يعمل مع بايدن على إعادتهم بأي طريقة ممكنة. لافتا، حتى إعادتهم، إلى "أننا نطالب بزيارة الصليب الأحمر لمختطفينا"

وقال: "هذه هي المرة الأولى التي يأتي فيها رئيس الولايات المتحدة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي في أثناء الحرب. وقد تحدثت معه عن الفظائع التي مررنا بها. عن الفجيعة الأليمة والحزن الرهيب اللذين اصابانا جميعا. عن شجاعة مقاتلينا. عن شجاعة مواطنينا ووحدتنا الداخلية".

وأضاف نتنياهو: "لقد جاء الرئيس بايدن إلى هنا ليس فقط بالكلمات المؤثرة والمطمئنة التي لامست قلب الأمة بأكملها، بل جاء إلى هنا بالأفعال: في اجتماعنا اليوم اتفقنا على الإجراءات التي تضمن استمرار حربنا العادلة. واتفقنا على تعاون من شأنه أن يغير المعادلة في كافة القطاعات، وهو يساعدنا على تحقيق أهداف حربنا"، على حد تعبيره.