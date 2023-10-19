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أحمد جودة - القاهرة - أدعية لأهل فلسطين، دعاء لأهل فلسطين، أدعية لأهل فلسطين وغزة، بعد تزايد أعداد الجرحى والقتلى في فلسطين وغزة التي تتعرض لكثير من عمليات القصف، وبعد االدمار الذي لحق بهذه البلاد المنكوبة تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر أدعية لأهل فلسطين وشهداء غزة.

" ربنا أفرغ علينا صبرًا" أفضل الأدعية لأهل فلسطين وغزة

أدعية مستحبة لأهل فلسطين:

من أهم الأدعية لأهل فلسطين والتي يستحب الدعاء بها قوله صلى الله عليه وسلم:" اللُّهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم".

دعاء لأهل فلسطين أيضًا:" اللُّهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم" وجاء ذلك موافقًا لما ورد في القران الكريم لنصر المؤمنين.

دعاء مكتوب لأهل فلسطين:

" ربنا أفرغ علينا صبرًا" أفضل الأدعية لأهل فلسطين وغزة

يمكن ترديد بعض الأدعية لأهل فلسطين أيضًا مثل:" ربنا أفرغ علينا صبرًا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين"، " حسبنا الله ونعم الوكيل" وذلك أيضًا طبقًا لما ورد في القران الكريم من الأدعية لأهل فلسطين وغزة.

أدعية لأهل غزة:

ومن أفضل الأدعية لأهل غزة أيضًا ما يأتي:" اللُّهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونًا لإخواننا في فلسطين".

ويمكن أيضًا قول:" اللُّهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك".

ومن الأدعية أيضًا:" اللُّهم اجعل الأقصى محررًا من الاحتلال واجمع أهله تحت راية الإسلام والعدل"، “ اللُّهم اجعل فلسطين بلدًا آمنًا ومزدهرًا حيث يعيش أهلها في سلام واستقرار".

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دعاء أهل فلسطين.. اللهم ثبت أقدمهم وأمن روعتهم وأستر عورتهم





أدعية لشهداء فلسطين:

ومن الأدعية لشهداء فلسطين ما يأتي:" رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين"، " ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان"، اللُّهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحرسهم بعينك التي لا تنام، وسخر لهم ملائكة السماء وجنود الأرض".

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