نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الأمريكي يفشل مجددا في انتخاب رئيس له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يتمكن مجلس النواب الأمريكي للمرة الثانية من انتخاب رئيس جديد للمجلس، حيث لم يتمكن المرشح الجمهوري جيم جوردان من كسب التأييد الكافي لانتخابه.

وتم ترشيح جوردان رسميا لمنصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء، فيما رشحت الأقلية الديمقراطية في المجلس زعيمها حكيم جيفريس، النائب عن ولاية نيويورك.

وحصل جيفريس، على 212 صوتا مقابل 199 صوتا لجوردان، بينما كان من الضروري للفوز الحصول على ما لا يقل عن 217 صوتا في مجلس النواب.

وكانت فرص جيفريس للفوز ضئيلة أصلا، إذ أن الديمقراطيين لا يتمتعون بالأغلبية في المجلس، لكن المجلس فشل في انتخاب جوردان أيضا رئيسا له، حيث لا تزال الخلافات والانقسامات داخل الحزب الجمهوري قائمة حتى الآن.

وفي وقت سابق منعت الخلافات بين الجمهوريين من انتخاب ستيف سكاليز للمنصب، وهو ثاني أبرز جمهوري في مجلس النواب منذ عزل كيفن ماكارثي عن رئاسة المجلس في 3 أكتوبر الجاري.

وأسفرت الخلافات داخل الحزب الجمهوري عن شلل عمل مجلس النواب.