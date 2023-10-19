نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تظاهرات في بغداد تنديدا بالحرب على غزة: "أمريكا تساند إسرائيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تظاهر المئات من العراقيين وأنصار فصائل شيعية مسلحة، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة بغداد تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر مراسل RT، أن المتظاهرين تجمعوا في منطقة الجادرية حيث البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، أي على مقربة من السفارة الأمريكية وندّدوا بالحرب على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فصائل شيعية مسلحة وشعارات تندّد بالحرب وتهاجم الولايات المتحدة الأمريكية وأشاروا إلى أن واشنطن تساند تل أبيب في حربها على غزة.