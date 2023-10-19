نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفد روسي يزور ملك البحرين ويقدم له هدية نادرة من الرئيس فلاديمير بوتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصافرية، اليوم الأربعاء، سفير روسيا لدى المملكة أليكسي سكوسيريف والوفد المرافق له، وقدم الوفد هدية نادرة لملك البلاد.

وقدم الوفد الروسي باسم الرئيس فلاديمير بوتين، هدية إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهي عبارة عن صقر من أفضل الصقور السيبيرية النادرة، في لفتة للتقدير وإظهار لعلاقات الصداقة التي تربط ملك البحرين بالرئيس الروسي، كما تسلم الملك هدية أخرى من مركز الصقور الروسي، عبارة عن صقر آخر من الصقور النادرة.

ورحب ملك البحرين خلال اللقاء بالسفير الروسي والوفد الزائر الذي نقل تحيات وتقدير الرئيس فلاديمير بوتين، وتمنياته الطيبة لملك البلاد بوافر الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتطور، وأبلغه الملك بنقل "تحياته وتمنياته للرئيس بوتين ولشعب روسيا الصديق بالمزيد من التقدم والرقي".

وأعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن شكره للرئيس الروسي على هذا الإهداء المتميز، وعن تقديره لجهوده في الارتقاء بعلاقات البلدين التاريخية.

وأكد الملك حرص البحرين على حماية الأنواع المهددة بالانقراض وما تمتلكه من أرث ثقافي مرتبط برياضة الصيد بالصقور (القنص)، وأن المجلس الأعلى للبيئة يدعم توقيع إعلان النوايا الإطاري بشأن حماية الصقور النادرة والمهددة بالانقراض.

وأشاد الملك بعمق العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وما وصلت إليه من مستوى متقدم في كافة المجالات، في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتطويرها وتنميتها تحقيقا لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين وشعبيها الصديقين.

ومن جانبه، أعرب الوفد الروسي عن شكره وتقديره للملك على حسن الاستقبال، وعلى ما يوليه من حرص واهتمام على تعزيز العلاقات الوطيدة وتطوير أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

ورافق السفير الروسي، نائب صندوق "روس كونغرس" الروسي التابع للإدارة الرئاسية غريغوري فيليكيخ، والسيد توماشوفي فلاديمير مدير مركز تربية الصقور في كامتشاتكا.

وحضر الاستقبال عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، وناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وخالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية.