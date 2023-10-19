نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استمرار الكوارث الإنسانية.. انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفى شهداء الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر خاص لـ “دوت الخليج”، أن مستشفى شهداء الأقصى انقطع فيه التيار الكهربائي بالكامل.

انقطاع الكهرباء عن مستشفى شهداء الأقصى

وأكدت مصادر دوت الخليج أن مستشفى شهداء الأقصى خرج الآن من الخدمة بسبب نفاذ الوقود الخاص لتشغيل المولدات الكهربائية.

قصف مستشفى شهداء الأقصى



وكان أحد أعضاء الفريق الطبي بمستشفي شهداء الأقصى التي تقع بدير البلح بقطاع غزة، قال منذ عدة ساعات إنهم تلقوا تحذيرات بضرب المستشفى.