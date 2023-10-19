عاجل - غارات جوية صهيونية على مواقع جنوب سوريا ولبنان

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أحمد جودة - القاهرة - غارات جوية صهيونية على مواقع جنوب سوريا ولبنان

قصف سلاح جو الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موقعًا للجيش السوري في محافظة القنيطرة بجنوب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن سماع "دوي انفجار في محافظة القنيطرة" أعقب "غارة إسرائيلية" على موقع للجيش السوري، مشيرًا إلى أنّ ذلك تزامن مع "سماع انفجارات في الجولان السوري المحتلّ"، من دون أن يحدد طبيعتها.

من جهة أخرى، أفادت عدد من وسائل الإعلام في لبنان، بأن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة كفرشوبا وآخر قرب العديسة في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

الخارجية البريطانية تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان على الإطلاق بسبب المخاطر المرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

كما شجعت المواطنين البريطانيين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد الآن "بينما لا تزال خيارات (الرحلات) التجارية متاحة".

وقالت الخارجية البريطانية: "هناك تبادل مستمر لقصف مدافع الهاون والمدفعية والغارات الجوية في جنوب لبنان، على الحدود مع إسرائيل. التوتر شديد ويمكن أن تتصاعد الأحداث دون سابق إنذار، مما قد يؤثر على سبل الخروج من لبنان أو يحد منها".

ودعت الرعايا البريطانيين في لبنان إلى تسجيل وجودهم لدى وزارة الخارجية البريطانية. وتم سحب أفراد عائلات الموظفين في السفارة البريطانية مؤقتا.