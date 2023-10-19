العالم اليوم - غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب سوريا ولبنان

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب سوريا ولبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 02:24 صباحاً - قصف سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة بجنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن سماع "دوي انفجار في محافظة القنيطرة" أعقب "غارة إسرائيلية" على موقع للجيش السوري، مشيراً الى أنّ ذلك تزامن مع "سماع انفجارات في الجولان السوري المحتلّ"، من دون أن يحدد طبيعتها.

من جهة أخرى، أفاد موفدنا في لبنان بأن قصفا إسرائيليا استهدف أطراف بلدة كفرشوبا وآخر قرب العديسة في القطاع الشرقي من المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.