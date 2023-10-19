نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غوتيريش يدعو لـ "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة الصينية بكين إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في الحرب الدائرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال غوتيريش، في خطاب ألقاه في بكين في منتدى مبادرة الحزام والطريق "أدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري.. لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها"، وفقا لفرانس برس.

وكرر ما وصفه بـ "نداءين إنسانيين عاجلين"، داعيا حماس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" في إشارة إلى 199 شخصا تحتجزهم الحركة.

كما دعا إسرائيل إلى "السماح فورا بوصول مساعدات إنسانية من دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".وقال غوتيريش "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "أرواحا كثيرة جدا ومصير المنطقة بأكملها على المحك".

وقال غوتيريش إن "هجمات حماس في 7 أكتوبر لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للأشخاص".

وكان غوتيريش وصف القصف الذي طال مستشفى الأهلي المعمداني في غزة وأوقع أكثر من مئتي قتيل بأنه "مرعب"، وفق منشور له على منصة "إكس". وجاء في منشور غوتيريش على "إكس" (تويتر سابقا) "قلبي مع عائلات الضحايا. المستشفيات والطواقم الطبية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني".

وفي بيان لاحق نشره المتحدث باسمه، دان غوتيريش هجومًا استهدف مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم للاجئين في غزة وأوقع 6 قتلى.