الصين تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بقصف المستشفى في غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أنها تشعر "بالصدمة وتندد بشدة" بالقصف على مستشفى في غزة الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

وقالت الوزارة إنها وتندد بشدة بسقوط عدد كبير من الضحايا في الهجوم على المستشفى في غزة"، في إشارة إلى القصف الذي تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، والذي ذهب ضحيته إكثر من 500 قتيل.

ودعت وزارة الخارجية الصينية إلى "وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الحرب".

وكان مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، دعا الاثنين، إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل حماية المدنيين، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.وقال إن الجولة الأخيرة من الصراع أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا بين المدنيين وتسببت في أزمة إنسانية، مضيفا أن التداعيات غير المباشرة لهذا الصراع قد أثرت على السلام والاستقرار الإقليميين، مشيرا إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ حيال هذا الأمر.

وتابع قائلا إنه في ظل هذا الوضع المزري، تدعو الصين إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن ومنع انتشار نيران الحرب، لتجنب زيادة تصعيد التوترات، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وشدد تشانغ على أن الوسائل العسكرية ليست هي المخرج، مضيفا أن العنف مقابل العنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة لا نهاية لها.

وأعرب تشانغ عن قلق الصين البالغ إزاء عواقب فرض إسرائيل الحصار الكامل على غزة وأمرها بالإجلاء الطارئ للسكان في شمالي غزة.