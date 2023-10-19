نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير الصحة العالمية: لم يعد في غزة "أي مكان آمن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علّق المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أحمد المنظري، على استهداف مستشفى الأهلي "المعمداني" في غزة، والذي سقط على إثره 500 شخص بين قتيل وجريح.

وقال المنظري إنه "لم يعد في غزة أي مكان آمن جراء الأعمال العدائية".

وأظهرت مقاطع فيديو، سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا والمصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وحدد "المنظري" موقف الصحة العالمية من هذا الحادث في عدد من النقاط:

ندين بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف المستشفى في شمال غزة الليلة الماضية، وأودى بحياة المئات من المرضى والعاملين الصحيين واللاجئين، في هذا المكان الذي يتعبر أحد الأماكن القليلة الآمنة في مثل هذه الظروف، وأوقع كذلك أعدادًا أكبر من الجرحى من المدنيين الأبرياء.

هذا الهجوم غير المبرر هو عدوان على الإنسانية جمعاء، وتجاوز لكافة المواثيق والأعراف والقوانين المعمول بها، فالضحايا جميعهم من المرضى والمسنين والنساء والأطفال، والكثير منهم من المدنيين الذين فروا من مواقع القصف التماسًا لمأوى آمن.