نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شولتس يدعو لإجراء تحقيق شامل في هجوم مستشفى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن فزعه من صور انفجار المستشفى الأهلي المعمداني في غزة ومقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

وكتب شولتس على موقع إكس، المعروف سابقا باسم تويتر، "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء، قلوبنا مع عائلات الضحايا".

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مساء أمس.

وكان المستشفى يأوي المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.