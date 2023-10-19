العالم اليوم - شي جين بينغ: سنعمل مع مصر للمساعدة بتحقيق استقرار الشرق الأو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 08:25 صباحاً - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق "مزيد من الاستقرار" في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس في المنطقة، كما ذكرت قناة التلفزيون الصينية الرسمية "سي سي تي في".

وقال شي جين بينغ لمصطفى مدبولي، خلال اجتماع في بكين، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر.. وجلب المزيد من اليقين والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

وكانت وسائل إعلام صينية رسمية أفادت في وقت سابق، صباح الخميس، بأن الرئيس الصيني التقى برئيس الوزراء المصري في العاصمة الصينية بكين.