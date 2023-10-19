العالم اليوم - لافروف: ثمة خطر جدي بتوسع الصراع في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 08:25 صباحاً - قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الخميس، إن هناك خطرا جديا للغاية بتحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن محاولات إلقاء اللوم على إيران في كل شيء هو عمل استفزازي. وقال لافروف للصحفيين: بالنسبة إلى قطاع غزة، فإن خطر تصاعد هذه الأزمة إلى صراع على مستوى المنطقة أمر خطير للغاية.

روسيا على اتصال مع تركيا بشأن التوترات في الشرق الأوسط.

نلاحظ محاولات إلقاء اللوم في كل شيء على إيران ونعتبرها استفزازية تماما.

أعتقد أن القيادة الإيرانية تتخذ موقفا مسؤولا ومتوازنا إلى حد ما وتدعو إلى منع هذا الصراع من الانتشار إلى المنطقة بأكملها والدول المجاورة.

العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى "جديد واستراتيجي نوعيا،

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