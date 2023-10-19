العالم اليوم - بعد نتائج قوية.. أسهم نتفليكس تقفز بتعاملات ما قبل التداول

انتم الان تتابعون خبر بعد نتائج قوية.. أسهم نتفليكس تقفز بتعاملات ما قبل التداول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - ارتفعت أسهم شركة "نتفليكس" بقوة في معاملات ما قبل التداول، الخميس، حيث أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في عدد المشتركين، والتي نتجت عن جهود الشركة في إيقاف مشاركة كلمات المرور.

وفي معاملات ما قبل التداول، ارتفع سهم الشركة بنحو 13.5 بالمئة ليصل إلى 393.20 دولار.

وزاد عدد المشتركين خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 8.76 مليون مشترك حول العالم، بأعلى عن التوقعات البالغة 5.49 مليون مشترك.

وبلغت إيرادات الشركة 8.5 مليار دولار بما يتفق مع التوقعات، بينما بلغت أرباح الشركة الصافية في الربع الثالث 1.67 مليار دولار.

وأعلنت الشركة أنها ستبقي سعر الاشتراك الشهري للفئة الأقل، والتي تسمح بعرض إعلانات، عند 6.99 دولار، بينما ستشد خدماتها الأساسية والمتميزة زيادة خلال الأسبوع القادم لتصبح الخطة الأساسية للاستراك عند 11.99 دولار في الشهر مقابل 9.99 حاليا.

وستبقى الخطة القياسية للاستراك في نتفليكس عند 15.49 دولارا شهريا.

وتأتي الزيادات في الأسعار في الوقت الذي تسعى فيه الشركةإلى تحسين أرباحها والتصدي لارتفاع تكاليف الإنتاج.