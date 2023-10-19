نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تقصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان برشقة صاروخية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الخميس قصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان برشقة صاروخية.

وأفادت "القسام" بأنها جددت قصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

وأشارت في بيان مقتضب بأنها قصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية.

وفي وقت سابق قصفت الكتائب كذلك سديروت برشقة صاروخية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.