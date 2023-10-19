العالم اليوم - الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في قطاع غزة كارثة

انتم الان تتابعون خبر الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في قطاع غزة كارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 07:28 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، ووصف ما يحدث في القطاع بالكارثة الانسانية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سام حشكري "غزة تحتاج إلى مساعدات على نطاق واسع وعلى أساس مستدام".

أبرز تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة:

هذه الأزمة بدأت بسبب أفعال حركة حماس بخطف الإسرائيليين وقتلهم، وهذا أدى لحصار كامل من إسرائيل على غزة، وحملة قصف إسرائيلي، تكبدها المدنيون.

القانون الإنساني الدولي يجب احترامه، وأن احترام المدنيين، واستهداف مقار الأمم المتحدة والمستشفيات أمر مرفوض، حسب القانون الدولي.

إزاء هذه الكارثة الإنسانية، أطالب بالتدخل الفوري، وإطلاق الرهائن، والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى كل سكان غزة.

الشعب الفلسطيني له مطالب مشروعة، بعد أعوام من الاحتلال، هذه المظالم لا يمكن أن تبرر الهجمات الإرهابية، وتلك الهجمات، لا يمكنها أيضا أن تبرر العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطيني.

أجدد طلبي بوقف فوري لإطلاق النار، من أجل غايات إنسانية، لأن الفلسطينيون في غزة منذ أسبوعين، لم يحصلوا على الماء والكهرباء.

صدمتني صور الدمار والموت الذي تعرض له المستشفى الأهلي المعمداني، لذلك نحتاج لممر إنساني لوصول المساعدات بشكل مستدام إلى أهالي غزة. وقال وزير الخارجية المصري: يجب أن يسمح بدخول المساعدات العاجلة إلى غزة.

أؤكد على حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش، لاستقبال المساعدات إلى غزة.

وسط غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، لا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطاولة المفاوضات، لتفعيل حل الدولتين.

نناشد الجميع لتغليب صوت العقل، وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الأمين العام للأمم المتحدة: ما يحدث في قطاع غزة كارثة .. في رعاية الله وحفظة