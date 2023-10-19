نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إسرائيل في ورطة.. ممرضتان تدعمان فلسطين.. ماذا حدث لهن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل في ورطة.. ممرضتان تدعمان فلسطين.. ماذا حدث لهن؟

إسرائيل في ورطة.. ممرضتان تدعمان فلسطين.. ماذا حدث لهن؟.. أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن وقفها ممرضتين عن العمل، بعد أن عبّرتا عن دعمهما لفلسطين، مؤكدة اتخاذ ذلك الإجراء ضد الممرضتين، بعدما أدلتا بتعليقات "عنصرية"، بما في ذلك التحريض، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، حسب ما نشرته "سبوتنيك".

ممرضتان تدعمان فلسطين

وقالت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إنها "تدين أي تعبير عن الدعم لأعمال القتل المروعة التي أودت بحياة مئات الإسرائيليين، ولن تتسامح مطلقا مع أي أعمال من هذا القبيل".

وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن، يوم الأحد الماضي، أنها "أوقفت الصادرات الأمنية" إلى كولومبيا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، بسبب تصريحات أدلى بها رئيسها، والتي تضمنت وصف الإسرائيليين بـ "النازيين"، بسبب ردهم العسكري على عملية "طوفان الأقصى"، الواسعة النطاق، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية.

ونشر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العديد من التعليقات على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، والتي تحمل دعما لشعب قطاع غزة.

وفي أحد منشوراته، قارن بيترو الحملة الإسرائيلية للقضاء على حركة "حماس" في غزة بالاضطهاد النازي لليهود.

كما كشف بطل السباحة المصري، عبد الرحمن سامح هريدي، بقيام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صورته من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعمه لأهالي قطاع غزة، إثر تعرضهم لقصف عنيف، ردا على شن حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وأعلن القائد العام لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".

وأعلن جيش الاحتلال، بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، فضلًا عن اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وفي المقابل، تشن طائرات الاحتلال الصهيوني، غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.