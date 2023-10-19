جوتيريش يدعو إلى هدنة لمدة أسبوعين بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلى

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أحمد جودة - القاهرة - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوعين بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لمدة أسبوعين تقريبا".

وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن "معبر رفح ومطار العريش يمثلان الحياة لسكان قطاع غزة، ومصر تثبت لنا أنها عماد السلام في المنطقة، وهي الوحيدة القادرة على وقف الحرب، ووقف إطلاق النار جزء أساسي من المبادرة".

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، منوها بأن أي هجوم على منشأة صحية أو تعليمية أو تابعة للأمم المتحدة مخالف للقانون الدولي.