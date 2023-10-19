نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غالانت: الهجوم البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة سيتم قريبًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، للقوات على الحدود مع قطاع غزة، إن أمر الهجوم البري للجيش سيأتي قريبا.

وأوضح غالانت للجنود: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل.. سيأتي الأمر".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان "في وقت سابق، بأنه يبدو أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى الاستعدادات لدخول قطاع غزة.

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى "حماس"، بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.