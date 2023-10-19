العالم اليوم - باول: التوترات الجيوسياسية تشكل "مخاطر كبيرة" على الاقتصاد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 08:25 مساءً - قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الخميس، إن التوترات الجيوسياسية تشكل "مخاطر كبيرة" على نشاط الاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال مؤتمر في نيويورك أن تداعيات هذه التوترات "تبقى غير معروفة"، مؤكدا "لقد روعني الهجوم على إسرائيل ويروعني احتمال سقوط أرواح بريئة أخرى". واستمر التوتر في الشرق الأوسط في التصاعد مع قيام إسرائيل بدك غزة بمزيد من الضربات الجوية، الخميس، ووسط مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.

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