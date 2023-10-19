العالم اليوم - نيويورك تايمز: التوصل لاتفاق يسمح بدخول مساعدات إلى غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 08:25 مساءً - نقلت صحيفة نيويورك تايمزم الأميركية عن مصادر إنه تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الامم المتحدة، الخميس، من المتوقع أن يسمح للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدخول غزة من مصر، على الرغم من أن تفاصيل كيفية وتوقيت تسليم الغذاء والدواء لم تُعرف على الفور.

وتشمل الصفقة، وفق الصحيفة، رفع علم الأمم المتحدة على معبر رفح وقيام مراقبين دوليين بتفتيش شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى غزة، لتلبية طلب إسرائيل، وفقا لمسؤولين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

وهناك آمال كبيرة في أن تتمكن شاحنات المساعدات من العبور إلى غزة يوم الجمعة، وفقا لمسؤولين أوروبيين.

وتضيف الصحيفة أنه تم إصلاح الطرق، يوم الخميس، حتى تتمكن الشاحنات الكبيرة المحملة بالمساعدات من المرور عبر المعبر، وفقًا لمصدر مطلع على الوضع.