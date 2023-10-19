نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: السلطات الإسرائيلية قررت تمويل إخلاء مدينة عسقلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت تمويل إخلاء سكان مدينة عسقلان التي يتواجد فيها قرابة 157 ألف شخص.

وذكرت وسائل الإعلام أن القرار صدر بعد تهديد المتحدث باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة بالتهجير وسقوط مئات الصواريخ على المدينة.

وبدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي إجلاء سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة إلى مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر جنوبي إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" قصف عسقلان برشقة صاروخية.

وقالت كتائب القسام إنها قصفت عسقلان برشقة صاروخية "ردا على استمرار الاحتلال باستهداف المدنيين في قطاع غزة".

كما أعلنت قصف حقل صهاريج "كاتسا" جنوب عسقلان برشقة صاروخية.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وجوي وبحري منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر، كما يتعرض القطاع لحصار وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "غير المقبول".