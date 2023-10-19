نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط دولة الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام الاحتلال، اليوم الخميس، بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال.

وحسب الإعلام العبري، سقط صاروخان على مستوطنة سديروت جنوبي إسرائيل.

كما تجدد القصف الصاروخي على عسقلان وأسدود، وسمع دوي صفارات الإنذار هناك.

شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.