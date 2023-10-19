فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة غداً

فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة غداًاعلن مسؤل أمني مصري كبير أثناء تفقده ، اليوم الخميس، لمحيط معبر رفح البري ان غدا الجمعة سيشهد وصول سكرتير عام الأمم المتحده للمعبر ليشرف على إدخال ٢٠ شاحنة مساعدات لقطاع غزة .

وبحسب وكالة (معا) الإخبارية، أكد المسؤل المصري، ان معبر رفح سيعاد فتحه غدا الجمعة لإدخال المساعدات الانسانية لقطاع غزة دون أن يؤكد امكانيه استمرار فتح المعبر البري بشكل دائم بخلاف غدا الجمعة.

الى ذلك ذكرت قناة عبرية، مساء اليوم الخميس، إنه سيتم فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحسب القناة 13 العبرية، فإنه سيتم فتح معبر رفح يوم غدًا الجمعة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـثالث عشر على التوالي، مستهدفا البنايات السكنية وتدميرها على رؤوس ساكنيها من المدنيين الفلسطينيين.