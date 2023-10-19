العالم اليوم - مقتل 16 صحفيا فلسطينيا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 09:27 مساءً - قتل 16 صحافيا فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما اعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين.

وأفادت النقابة ومقرها رام الله في الضفة الغربية المحتلة في بيان عن "استشهاد 16 من الصحافيين الفلسطينيين (...) فيما أصيب العشرات" بجروح.

وفي وقت سابق من الاثنين، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن نحو 50 مقرا ومركزا لمؤسسات إعلامية تعرضت للقصف، منها، مكتب الوكالة الفرنسية، ووكالة معا الإخبارية.

كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين في غزة تحسين الأسطل أنه تم تدمير غالبية المؤسسات الإعلامية في غزة، وقرابة 80 بالمئة من الصحفيين غادروا مدينة غزة نحو الجنوب في رفح وخان يونس ودير البلح، بسبب التهديدات الإسرائيلية.

وأضاف:"الآن مدينة غزة وشمال القطاع خارج التغطية الإعلامية وهو ما يشكل خطورة كبيرة، لأن جرائم حرب سيتم ارتكابها بدون تغطية وفي غياب لوسائل الإعلام".