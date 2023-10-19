العالم اليوم - ولي العهد السعودي يلتقي رئيس وزراء بريطانيا في الرياض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 أكتوبر 2023 09:27 مساءً - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في العاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقي برئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك في الرياض.

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