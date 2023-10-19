عاجل - متحدث جيش الاحتلال يهدد حزب الله.. ومستعدون لبدء دخول غزة بريا

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أحمد جودة - القاهرة - متحدث "الصهاينة" يهدد حزب الله.. ومستعدون لبدء دخول غزة بريا

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن إطلاق الصواريخ من لبنان تم بموافقة حزب الله وسيتحمل العواقب كاملة، وعشرات الآلاف من جنودنا على أهبة الاستعداد لبدء الدخول البري إلى غزة، كما أنه لدينا معلومات مؤكدة عن 203 مختطفين في غزة ونحو 100 مفقود، فضلًا عن أنه لا دخول لمساعدات إلى غزة حتى الآن، وعند اتخاذ القرار من القيادة السياسية سنعلنه.

قصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية

لليوم الثالث عشر على التوالي، يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ عدد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وصل إلى 3500 شهيد و23 ألف جريح في قطاع غزة، ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة، كما أعلنت الوزارة أن عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة القصف على الضفة الغربية، وصل إلى 69 شهيدًا وأكثر من 1300 جريح.

وخرجت مظاهرات مناصِرةً للشعب الفلسطيني في عدد من مدن العالم، للاحتجاج على اعتداءات الاحتلال على غزة والضفة الغربية، حيث تظاهر المئات من طلاب جامعة تولوز الفرنسية دعمًا لفلسطين، وفقًا لما أشارت إليه صحيفة "لوموند" الفرنسية، وندد المتظاهرون بالموقف الغربى المؤيد لإسرائيل باللافتات والهتافات، مؤكدين أن "الحكومات التى تدعم حق إسرائيل فى الدفاع عن النفس تمثل قمة النفاق".

وفى كولومبيا، تجمع العشرات أمام السفارة الفلسطينية في العاصمة بوجوتا، تعبيرًا عن دعمهم لفلسطين واحتجاجًا على قصف مستشفى المعمداني، وهتف المتظاهرون "فلسطين حرة" و"هذه ليست حربًا، هذه إبادة جماعية"، من بين عبارات أخرى، وشهدت مدن أخرى، مثل لندن، وآرهوس فى الدنمارك، ودبلن فى أيرلندا، وأوسلو فى النرويج تجمعات أخرى مؤيدة لفلسطين.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويقومون بجولات استفزازية بحماية من شرطة الاحتلال

وفي السياق نفسه، اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وطلبت السلطة الفلسطينية، من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وقالت السفيرة الفلسطينية، لدى فرنسا، هالة أبو حصيرة، في مؤتمر صحفي، إن "دولة فلسطين أودعت اليوم ملفًا أمام المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في هذه الجريمة.. يجب فتح تحقيق دولي"، وتعرّض مستشفى "المعمداني" الواقع في قطاع غزة لقصف يوم الثلاثاء الماضي، أثار موجة تنديد واسعة، بعد أن أسفر عن أكثر من 500 شهيد، بينهم عدد كبير من الأطفال، فضلًا عن مئات آخرين من المصابين.

أيرلندا تتعهد بتقديم 13 مليون يورو

وأعلنت الحكومة الأيرلندية أنّها ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية للفلسطينيين بقيمة 13 مليون يورو، مطالبة بوقف إطلاق النار بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأيرلندى مايكل مارتن، أمام البرلمان: "أعلن هذا المساء عن حزمة فورية بقيمة 13 مليون يورو"، وأوضح أنّ هذه الأموال، تضاف إلى 16 مليون يورو مرصودة أساسًا لإعانة الفلسطينيين خلال العام الجارى، فى إطار برنامج المساعدات الأيرلندى، ستُصرف عبر وكالات الأمم المتّحدة.

الفلسطينيون ضحية ومن الضروري إيصال المساعدات الإنسانية لهم

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج، اليوم، إنه من الضروري إيصال مساعدات إنسانية في قطاع غزة.

وأضاف "سوناك" خلال لقائه مع رئيس إسرائيل فى تل أبيب، أن الفلسطينيين ضحية، ومن المهم أن نواصل العمل لإيصال المساعدات الإنسانية، حسب وكالة “رويترز”، وأشار مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن الطرفين أكدا معا على الحاجة الملحة لتجنب المزيد من تصعيد العنف فى المنطقة، واتفقا على مواصلة العمل لتحقيق هذه الغاية.