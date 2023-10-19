نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تعمل على خطة طوارئ حال وقوع الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، زياد المكاري، أن الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال اشتعال الحرب.

وقال زياد المكاري إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "على المواطنين أن يطمئنوا إلى أنّ الحكومة تعمل على خطة طوارئ في حال حصول حرب".

وأكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال أن "مجلس الوزراء يحترم حرية التعبير من دون قيد لا سيما إزاء الأحداث في غزة".

وأشار المكاري إلى أنه طُلب من القوى الأمنية اتخاذ اجراءات للحفاظ على الأملاك العامة والخاصة.

وتشهد الحدود الجنوبية اللبنانية توترا منذ إنطلاق عملية طوفان الأقصي، اليوم السبت 7 أكتوبر.

وأعلن حزب الله اللبناني مقتل عدد من عناصره جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الاحتلال عن سقوط عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.