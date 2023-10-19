روسيا تعلن تعليق عمل مراكزها الثقافية في فلسطين وإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 19 أكتوبر 2023 10:34 مساءً - أعلن رئيس هيئة التعاون الخارجي والإنساني الدولي بروسيا يفجيني بريماكوف، اليوم الخميس، أنه تم تعليق عمل المراكز الثقافية الروسية "البيوت الروسية" في فلسطين وإسرائيل.

وقال بريماكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "لا تقيم إسرائيل أو فلسطين أي فعاليات ثقافية وجماهيرية في هذا التوقيت. فضلا عن إعلان السلطة الفلسطينية لحالة الحداد في البلاد. ولهذا، وبالتنسيق مع السفارة الروسية في إسرائيل والبعثة الدبلوماسية الروسية لدى السلطة الفلسطينية، تم تعليق عمل وفعاليات "البيوت الروسية" مؤقتًا".

واعتمد مجلس الدوما الروسي في جلسة عامة، اليوم /الخميس/، مشروع نداء إلى برلمانات العالم والأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.