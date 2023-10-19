نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: سفينة حربية أمريكية تعترض مقذوفات حوثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية موجودة في الشرق الأوسط قذائف تم إطلاقها بالقرب من ساحل اليمن، حسبما قال مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN.

وقال أحد المسؤولين إن الصواريخ أطلقها مسلحون حوثيون مدعومون من إيران، يشاركون في صراع مستمر في اليمن. وتم اعتراض نحو 2-3 صواريخ، وفقا للمسؤول الثاني.

وقال المسؤولون، وفقًا للصحيفة، إنه لم يتضح ما هو الهدف الذي تم توجيه الصواريخ تجاه. فمن المحتمل أن تكون الصواريخ قد أطلقت على يو إس إس كارني أو أطلقت باتجاه هدف آخر.

ويأتي الحادث وسط قلق كبير بشأن العدوان الإيراني المحتمل مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس وقوات المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

وكانت يو إس إس كارني قد عبرت قناة السويس إلى البحر الأحمر يوم الأربعاء. وقالت قيادة قوات الأسطول الأمريكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها "ستساعد في ضمان الأمن والاستقرار البحريين في الشرق الأوسط".