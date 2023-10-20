نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: غزة بحاجة إلى 100 شاحنة مساعدات يوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتاج غزة إلى المزيد من المساعدات بما يتجاوز الـ20 شاحنة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء عودته من زيارة أمس إلى إسرائيل، وذلك وفقًا لما نقلته بي بي سي البريطانية عن بعض من وكالات الإغاثة.

وقال مارتن غريفيث، رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إن هناك حاجة إلى نحو 100 شاحنة يوميًا.

وكانت مصر قد وافقت على إعادة فتح معبر رفح على الحدود مع غزة للسماح بمرور الشحنات، على الرغم من أن التحضير لذلك يستغرق وقتًا.

كما تتواصل الاتصالات الدبلوماسية حول المساعدات للفلسطينيين، حيث من المقرر أن يستضيف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم.

كانت كل من مصر والأردن في سلام مع إسرائيل لسنوات عديدة ولعبت أدوار وساطة مهمة في النزاعات السابقة.

معركة طوفان الأقصى

تنتظر مئات المركبات التي تحمل مساعدات السماح لها بالدخول إلى غزة لإدخال الإمدادات الحيوية.



حصل الرئيس الأمريكي بايدن على اتفاق مع مصر للسماح لما يصل إلى 20 شاحنة بدخول الأراضي.

وفي وقت سابق، التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس



واصلت إسرائيل قصف غزة وفر مئات الآلاف من منازلهم



كما لا يزال القطاع تحت الحصار، حيث تمنع إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والوقود عبر حدودها.



اندلع أخطر تصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود في 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما على إسرائيل، وأطلقت ألاف الصواريخ ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1،400 شخص وإصابة المزيد.

حيث ردت القوات الإسرائيلية بما أسمته معركة السيوف الحديدية واستهدفت الأحياء السكنية والمدنيين والأبرياء.

وقتل أكثر من 3،700 شخص في غزة منذ ذلك الحين، حسب وزارة الصحة في القطاع.