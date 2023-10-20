نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الاحتلال تقصف كنيسة الروم في حي الزيتون بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي كنيسة الروم الأرثوذوكس وسط مدينة غزة، وتسببت غارات الطائرات الإسرائيلية في وقوع إصابات كبيرة، بينها خطيرة لنازحين كانوا يحتمون بالكنيسة، حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الكنيسة التي قصفها جيش الاحتلال، لجأ إليها المئات من النازحين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، موضحة أن القصف أحدث أضرارا جسمية لحقت أجزاء من مبنى كنيسة الروم في غزة وتدمير مبنى بجوارها.

كما ذكرت أن كنيسة الروم تبعد أمتارا عن مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن استعداد عشرات الآلاف من الجنود على أهبة الاستعداد للدخول للبري، لقطاع غزة.