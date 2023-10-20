نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية في لقائه جوتيريش حول التصعيد فى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن أبرز الملفات التى سيتم مناقشتها بشأن التصعيد فى فلسطين خلال قمة يوم السبت المقبل.

وتنشر "بوابة دوت الخليج" فى السطور الآتية أبرز ما جاء فى كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المؤتمر الصحفي، منذ قليل، بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

- سنعمل خلال قمة السبت على خفض التصعيد فى فلسطين وصولًا لوقف إطلاق النـار.

- نسعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

- مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش لاستقبال المساعدات وإرسالها لغزة.

- استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعد انتهاك للقانون الدولي.

- نرفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى دول الجوار.

- مصر حذرت مرارًا من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.