نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد موسى: رفض لقاء بايدن موقف "عروبي" مشرف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد موسى، إن رفض لقاء الرئيس الأمريكي بايدن من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني أبو مازن والملك عبدالله الثاني كان ردا قويا وعروبيا وقوميا مشرفا قام به الزعماء الثلاثة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، موقف عربي غير مسبوق أتمني أن تكون مواقف زعماء الدول العربية مثل هذا الموقف، موضحا: كل هذه المجازر الغير أدمية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط انعدام الضمير الذي سيطر علي قادة العالم الغربي الذي لايري ولا يسمع ولا يتكلم إلا بالأفك.

تابع، الكيان الصهيوني الإسرائيلي استخدم عددا من الأسلحة المحرمة دوليا وفى مقدمتها اليورانيوم، حيث حملت أجساد بعض الضحايا آثار التعرض لمادة اليورانيوم المخفف واستخدام الأسلحة الفسفورية، ووسط مباركة من دول غربية بعينها تابعة لأمريكا.