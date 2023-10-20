العالم اليوم - بايدن: سأطلب دعما غير مسبوق لإسرائيل في طلب تمويل إضافي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:20 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب إلى الأمة مساء الخميس أنّه سيطلب من الكونغرس الجمعة تمويلاً "عاجلاً" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".

وقال بايدن في خطابه المتلفز إنّ دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأميركي لأجيال مقبلة. يساعدنا في إبقاء القوات الأميركية بمنأى من الأذى. سيساعدنا في بناء عالم أكثر أماناً وسلاماً وازدهاراً، لأطفالنا وأحفادنا". يتبع..

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