العالم اليوم - صواريخ تستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية قرب مطار بغداد

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 04:20 صباحاً - قالت الشرطة العراقية إن قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وذكرت الشرطة أن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط قاعدة عسكرية بالقرب من مجمع به قوات أميركية.

وتابعت الشرطة أنه لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن ضحايا.