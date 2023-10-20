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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - بايدن يهدد بوتين وحماس: "لا يجب تركهم ينتصرون"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إنه يجب وقف أي تهديدات ضد المصالح والقدرات الخاصة بأمريكا، ناصحًا إسرائيل بعدم أخد خطوات تصعيدية، وأن حماس وبوتين يسعيان لهدم الديمقراطية ولا يجب تركهم ينتصرون.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثّف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة "حماس" عبر الجو والبحر والبر على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

آخر تطورات الأحداث في غزة

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ملزمة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أن سكان غزة بحاجة إلى مزيد من الغذاء والأدوية.

وأضاف بايدن، أنهم يسعون لاستعادة الرهائن الأمريكيين الموجودين في فلسطين، مطالبًا الكونجرس بمزيد من الدعم المالي لإسرائيل، لافتًا إلى أن حماس تستخدم المدنيين دروعًا بشرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح أن إسرائيل كانت ضحية ولو أتيحت فرصة لتخفيف المعاناة فلا بد أن يكون ذلك، مشيرًا إلى أنّه لم يقل إن حماس هي التي تعمدت قصف مستشفى المعمداني، كما أنّه لن يقم بنشر قوات أمريكية في إسرائيل.

وتابع بايدن، في حديثه أثناء عودته من تل أبيب، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن "البنتاغون يقول إنه من المستبعد أن تكون إسرائيل وراء الهجوم على المستشفى"، موضحًا " نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأميركيين، مؤكدا أن الحرب في غزة ستفضي إلى قتل الآلاف من الأبرياء".

وتابع بايدن، " لن أتحدث عن حادثة المستشفى في غزة ما لم يكن لدي معلومات مؤكدة، كما أنّه لا تفاصيل حاليا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة، فضلًا عن أنه يجب أن نتحقق من حادثة استهداف المستشفى في غزة"، مشيرًا إلى أنه يتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".