عاجل - بايدن يوجه رسالة مهمة بشأن المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - بايدن يوجه رسالة مهمة بشأن المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال خطاب له، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملزمة بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأن سكان غزة بحاجة إلى مزيد من الغذاء والأدوية.

تفاصيل زيارة بايدن لـ الصهاينة

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح أن الاحتلال الصهيوني كان ضحية ولو أتيحت فرصة لتخفيف المعاناة فلا بد أن يكون ذلك، مشيرًا إلى أنّه لم يقل إن حماس هي التي تعمدت قصف مستشفى المعمداني، كما أنّه لن يقم بنشر قوات أمريكية في إسرائيل.

وتابع بايدن، في حديثه أثناء عودته من تل أبيب، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن "البنتاغون يقول إنه من المستبعد أن تكون إسرائيل وراء الهجوم على المستشفى"، موضحًا " نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأميركيين، مؤكدا أن الحرب في غزة ستفضي إلى قتل الآلاف من الأبرياء".

وتابع بايدن، " لن أتحدث عن حادثة المستشفى في غزة ما لم يكن لدي معلومات مؤكدة، كما أنّه لا تفاصيل حاليا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة، فضلًا عن أنه يجب أن نتحقق من حادثة استهداف المستشفى في غزة"، مشيرًا إلى أنه يتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".