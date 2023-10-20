العالم اليوم - جماعات مدعومة من إيران تفجّر أنبوب غاز في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 أكتوبر 2023 05:21 صباحاً - فجّرت مجموعات مدعومة من إيران خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أميركية في شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في هجوم يتزامن مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال المرصد إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل +كونيكو+ في ريف دير الزور"، مشيرا إلى أن الانفجار وقع "بالقرب من قاعدة أميركية".

وذكر المرصد الذي يتّخذ من بريطانيا مقرّاً ويملك شبكة كبيرة من المصادر داخل سوريا أنّ "ألسنة اللهب تصاعدت من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

وأعلنت القيادة الوسطى الأميركية الأربعاء إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات "طفيفة".

ولم تحدّد القيادة الوسطى مصدر هذه الطائرات أو من أطلقها.

إلا أنّ هذه الهجمات تأتي في أعقاب تهديد فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.

وجاءت الهجمات في العراق وسوريا في أعقاب سقوط صاروخ على مستشفى في غزة أدّى لمقتل المئات الثلاثاء وتبادلت إسرائيل وحماس الاتّهامات بالمسؤولية عنه.

وأثار قصف المستشفى غضباً في جميع أنحاء المنطقة، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع في عواصم عربية وعالمية عدّة دعماً للفلسطينيين وتنديداً بإسرائيل.