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أحمد جودة - القاهرة - ألمانيا تعتزم زيادة مساعدات الإغاثة لغزة إلى 50 مليون يورو

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن ألمانيا ستزيد مساعدات الإغاثة للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة 50 مليون يورو (52.91 مليون دولار) مع تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها 2.3 مليون شخص هناك.

وقالت بيربوك للصحفيين في عمّان، حيث التقت بنظيرها الأردني في إطار جولة إلى المنطقة تشمل أيضا إسرائيل ولبنان، إن المساعدات الألمانية ستدعم منظمات دولية مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأضافت "هذا الوضع المتأزم، والذي نتج عن الهجمات الإرهابية المروعة من قبل حماس، يعني أيضا وضعا إنسانيا كارثيا في غزة".

تصريحات جو بايدن

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب إلى الأمة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أنه سيطلب من الكونجرس الجمعة تمويلا "عاجلا" لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا "شريكتينا الأساسيتين".

وقال بايدن، في خطابه المتلفز، إن دعم هذين البلدين هو "استثمار ذكي سيؤتي ثماره عبر تعزيز الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة، يساعدنا في إبقاء القوات الأمريكية بمنأى من الأذى، سيساعدنا في بناء عالم أكثر أمانًا وسلامًا وازدهارا، لأطفالنا وأحفادنا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوضح أن إسرائيل كانت ضحية ولو أتيحت فرصة لتخفيف المعاناة فلا بد أن يكون ذلك، مشيرًا إلى أنّه لم يقل إن حماس هي التي تعمدت قصف مستشفى المعمداني، كما أنّه لن يقم بنشر قوات أمريكية في إسرائيل.

وتابع بايدن، في حديثه أثناء عودته من تل أبيب، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن "البنتاغون يقول إنه من المستبعد أن تكون إسرائيل وراء الهجوم على المستشفى"، موضحًا " نأمل بإنهاء الحرب وإخراج الرهائن الأميركيين، مؤكدا أن الحرب في غزة ستفضي إلى قتل الآلاف من الأبرياء".

وتابع بايدن، " لن أتحدث عن حادثة المستشفى في غزة ما لم يكن لدي معلومات مؤكدة، كما أنّه لا تفاصيل حاليا بشأن عمليات الإجلاء من قطاع غزة، فضلًا عن أنه يجب أن نتحقق من حادثة استهداف المستشفى في غزة"، مشيرًا إلى أنه يتفهم تشكيك البعض بجميع أنحاء العالم بالجهة التي تقف وراء الهجوم على المستشفى بغزة".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح وإدخال نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات، ومحتمل وصولها الجمعة.

وتابع بايدن"": لم نبلغ إسرائيل بأننا سندخل الحرب في حالة انضمام حزب الله للصراع".

وأضاف بايدن: "كنت صريحا للغاية في ما يتعلق بالحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة".

وأشار بايدن، إلى "أنّهم يحاولون إدخال نحو 150 شاحنة مساعدات خلال الفترة وصولها الجمعة".