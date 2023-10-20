عاجل - واشنطن تتخذ قرارا مرعبا وتحول مسار قذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - واشنطن تتخذ قرارا مرعبا وتحول مسار قذائف من أوكرانيا إلى إسرائيل

تعتزم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إرسال عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم إلى إسرائيل، بعد أن كانت مخصصة في الأصل لأوكرانيا.

وقال مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" الأمريكى، إن الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية أخبرا الولايات المتحدة بالحاجة الماسة إلى قذائف مدفعية، تحضيرًا للاجتياح البري لقطاع غزة، ومواجهة أي تصعيد محتمل مع حزب الله اللبناني.



ورجح مسؤولون أمريكيون ألا يكون لتحويل وجهة القذائف إلى إسرائيل "تأثير فوري" على قدرة أوكرانيا في القتال.

لكن من غير الواضح ما إذا كان من الممكن زيادة الإمدادات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إذا تحولت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى صراع إقليمي أوسع.