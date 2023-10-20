عاجل - تهديد جديد في مجلس النواب الأمريكي بطلها الرئيس المؤقت "ماكهنري"

أحمد جودة - القاهرة - تهديد جديد في مجلس النواب الأمريكي بطلها الرئيس المؤقت "ماكهنري"

هدد الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأمريكي، الجمهوري باتريك ماكهنري، بالاستقالة، ما يترك ثالث أعلى منصب في البلاد فارغًا، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية نقلًا عن مصادر.

ويرتبط تهديد ماكهنري بمحاولة عدد من أعضاء حزبه طرح تشريع يتطلب وجود رئيس دائم لمجلس النواب أو توسيع صلاحيات الرئيس المؤقت لمجلس النواب للتصويت عليه.

وقالت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، إن ماكهنري، أبلغ في اجتماع مغلق، رفاقه الجمهوريين أنه قد يستقيل من منصبه كرئيس مؤقت إذا ضغطوا عليه لطرح التشريع دون تصويت عام لتوسيع صلاحياته.

تعيين باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس

وفي 4 أكتوبر الجاري، عين مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري باتريك ماكهنري، من ولاية كارولينا الشمالية، العضو البارز في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب من عام 2019 إلى عام 2023،رئيسا مؤقتا للمجلس بعد شغور منصب رئيس مجلس النواب، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

ويشهد مجلس النواب الأمريكي مأزقا منذ أطاح اليمين المتشدد في الحزب الجمهوري برئيسه كيفن مكارثي في 3 أكتوبر الجاري، بتصويت 216 لصالح حجب الثقة مقابل معارضة 210.